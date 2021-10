Piano di Zona, Iandolo: "Festa stucchevole, faccia autocritica" Il consigliere di opposizione torna sul battibecco tra il sindaco e De Luca

Sull'ennesimo capitolo della querelle Festa-De Luca sulle poltiche sociali interviene il consigliere di opposizione Francesco Iandolo. "Trovo stucchevole il continuo battibecco ingaggiato dal Sindaco di Avellino nei confronti della Regione Campania e del suo presidente - scrive Iandolo - Ciò che manca è l'effettivo senso della realtà e della scarsità dei servizi erogati ai cittadini. La responsabilità della Regione è sicuramente aver atteso troppo per una decisione necessaria a tutelare cittadini e territorio. Mentre il Sindaco, che non ha mai ammesso una responsabilità e che continua a minacciare azioni legali, farebbe bene a fare analisi e autocritica di quanto il Comune di Avellino in due anni e mezzo di sua gestione non sia riuscito a fare prima di scaricare le responsabilità su altri".