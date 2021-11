Tesseramento Pd, si chiude a 10400. In vantaggio il fronte dei deluchiani Boom di iscrizioni, in meno di due settimane sottoscritte quasi 8mila tessere, ora la verifica

Numeri bulgari per il Partito Democratico irpino. Il tesseramento si chiude su quota 10.400, questa sarà la platea dei votanti al prossimo congresso provinciale che dovrà segnare il passaggio cruciale della federazione irpina verso un assetto finalmente strutturato e legittimo dopo sei anni di commissariamento. Al 24 ottobre gli iscritti erano 2408, dunque in meno di due settimane, grazie anche al nuovo metodo di iscrizione on line, si sono registrate ben 7992 nuovi tesserati. Questi numeri andranno ovviamente validati, entro mercoledi la commissione presieduta da Donato Riserbato dovrà certificare e chiudere la partita. Ma dalle notizie delle ultime ore tutto fa pensare che questo passaggio non avverrà in maniera indolore, per nessuno dei due schieramenti in campo: uno che sostiene l'avvocato Nello Pizza, il cosiddetto fronte regionale e l'altro che sostiene Gerardo Capodilupo, il fronte critico.

Per i deluchiani (Petracca, D'Amelio, Santaniello, Enzo De Luca) ci sarebbe un vantaggio di oltre 1500 tesserati sul fronte decariano (Petitto e Festa). Questo non significa automaticamente che il candidato Pizza abbia la vittoria già in tasca. Tecnicamente, le adesioni rimangono aperte fino a fine dicembre. Ma la base di 10400 è quella che avrà il compito di votare la nuova segreteria. Per ora non si conosce ancora il riparto in base ai circoli perché l'anagrafe degli iscritti sarà estratta dal sito nazionale del tesseramento. Soltanto dopo i circoli potranno certificare i propri iscritti in base alla residenza e segnalare eventuali casi anomali (come possono essere quegli iscritti “improbabili” non chiaramente riconducibili a una vera militanza). La data del congresso non è ancora nota, la finestra utile va dal 15 al 28 novembre.

Nel frattempo le commisioni di garanzia regionale e nazionale del Pd dovranno prendere in esame il ricorso presentato nelle ultime ore dalla compagine che sostiene Nello Pizza che ha contestato le modalità di presentazione della lista avversaria.