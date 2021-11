Manifestazione per DDL Zan, in piazza anche Rifondazione Appuntamento domenica 7 novembre alle 18 in piazza Libertà

Rifondazione Comunista parteciperà alla manifestazione indetta domenica 7 novembre, dalle ore 18:00, in piazza della Libertà ad Avellino a seguito della bocciatura del DDL Zan contro l’omofobia, avvenuta in Senato per squallidi giochi di posizionamento delle forze politiche liberali e tra le vergognose manifestazioni di giubilo dei rappresentati della destra reazionaria.

Rilanciamo da subito la lotta per un testo che sia ulteriormente rafforzato nei punti che avevano rappresentato una mediazione al ribasso: forme più puntuali di prevenzione, centralità ai centri antiviolenza e case-rifugio e nessun passo indietro sull’identità di genere, perché le cose vanno chiamate col loro nome e le persone trans non possono essere lasciate indietro.

Saremo al fianco del movimento LGBTQI ad Avellino come in tutta Italia, nel rivendicare una legge necessaria dopo 25 anni di tentativi falliti.