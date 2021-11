Tesseramento Pd gonfiato, Gengaro: non partecipo a congresso farlocco L'esponente di Irpinia Democratica: via i mercanti dal tempo. C'è un'opa sul partito

L'esponente di Irpinia Democratica, Antonio Gengaro inteviene in vista del congresso Pd e dice: «"Via i mercanti dal tempio". «Non partecipo a congressi farlocchi. C'è stata un'opa salernitana e beneventana sul Partito Democratico in Irpinia, chi ha messo i soldi, perché? Oramai, con il sistema esclusivo di tesseramento online, vincono solo quelli che hanno molte risorse e potere. La militanza, la coerenza, le idee non contano assolutamente niente. In alcuni paesi il PD ha più iscritti che elettori! Esprimo anche la mia solidarietà ai giovani democratici. Un partito che non trova il modo di coinvolgere nel congresso la "meglio gioventù ", sciaguratamente, sta rinunciando al suo futuro».