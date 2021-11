Caos tesseramento Pd, Vittoria: "Fermate questo omicidio politico" L'esponente dem irpino ll commissario Bordo: ferma questo scempio, ferma questa giostra impazzita

"Il PD in Irpinia senza partito. Fare parte di un partito significa stare dentro una comunità e qualche volta sentirsi meno soli perché sai che il partito è anche una famiglia - poi puoi litigare, avere un’altra idea che si allontana dal tuo compagno di “ banco” ma pensi sempre che nella diversità si costruisce una visione, un’idea di politica, una ideologia avremmo detto ieri" - Così in una nota Franco Vittoria, componente della Direzione nazionale Pd - Ma l’idea che un partito possa “ delegare “ la propria rappresentanza alle “ ricaricabili “ utilizzando una somma spropositata di danaro non impone solo di riordinare le idee, impone di fermare questo Omicidio politico di una partito che oramai è pensato in franchising, partito delle occasioni dove non basta la storia , la militanza , la passione : serve solo danaro ; danaro per scalare un partito per logiche personali senza un minimo di dignità .A che serve tutto questo ? A chi serve tutto questo? Solo ai pochi che non hanno a cuore le sorti di tanti militanti onesti che si vedono “ soppiantati “ da volti senza passione fatte da maschere e numeri! Al commissario Bordo: ferma questo scempio, ferma questa giostra impazzita , ferma questo omicidio politico che ha solo l’interesse di uccidere una speranza ….!Fare partito significa metterci la faccia , caro Bordo ferma questo treno che corre lungo un binario morto. Fermate questo omicidio politico!" concliude Franco Vittoria.