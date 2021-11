Consultori, PIcariello (M5S): "Sanata gravissima carenza" Approvata in consiglio la mozione dell'esponente pentastellato

Oggi è stata approvata dal consiglio comunale di Avellino, la mia mozione relativa alla riapertura dei consultori familiari cittadini. Ho impegnato il consiglio a individuare le strutture in numero adeguato per le esigenze cittadine (la legge ne prevede uno ogni 20mila abitanti) e a disporre le procedure necessarie.

Si tratta di sanare una gravissima carenza che riguarda la città e soprattutto la sua parte più debole, alla quale non vengono sempre riconosciuti i diritti che riguardano la salute, la famiglia, i minori, le donne. La città non brilla per impegno nelle materie sociali, la dice lunga la battaglia sul Piano di Zona che è tutta politica e di potere e dimentica le vere questioni che attengono a questo capitolo della responsabilità di chi governa il nostro territorio. Che l'amministrazione comunale abbia preso coscienza che vanno aperti due o anche tre consultori mi pare un segnale positivo. Ringrazio l'assessore Mazza e i colleghi che hanno sostenuto questa mia richiesta. Vigilerò e mi impegnerò perché sia raggiunto a breve l'obiettivo della prima apertura.