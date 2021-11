Antonia De Mita dà il benservito a Giuseppe: Stai con De Luca, fuori dal partito Bufera in casa De Mita: "Io con i collusi potenziali non voglio avere a che fare"

“Forse qualcuno pensa che sia uno scherzo, ma è realtà. Per chi segue. Ci dispiace molto e facciamo tanti auguri a Giuseppe. Che con le sue indubbie capacità personali troverà modo di fare politica in altre sedi “.

Così Antonia De Mita da' il benservito al cugino Giuseppe. Dopo trent'anni dunque qualcosa è accaduto in casa De Mita al punto da spingere la figlia dell'ex presidente democristiano a scrivere un post che ha lasciato senza parole innanzitutto lo zio Ciriaco che non ha smentito né commentato la notizia, ma anche lo stesso Giuseppe, avvocato ed ex deputato attualmente in carica presso la regione Campania. Il governatore De Luca lo ha infatti nominato, circa tre mesi fa, responsabile del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, sulla base di un contratto equiparato economicamente a quello dei dirigenti della giunta regionale. La nomina, che rientra nell’ambito della gestione degli incarichi relativi agli uffici di diretta collaborazione con il presidente della giunta regionale, avrà scadenza con il mandato della giunta De Luca.

Sarebbe proprio l'incarico ricevuto dal presidente De Luca il motivo della rottura in famiglia, dopo l'inchiesta della magistratura sulle coop, che ha travolto il comune di Salerno, portando negli ultimi giorni alla consegna di un avviso di garanzia finanche al Governatore. Eppure alle ultime elezioni regionali è noto il sostegno politico che l'area dei moderati che fa riferimento ai de Mita ha portato all'ex sindaco di Salerno.

“Mi dispiace molto far concludere con dignità la collaborazione politica di mio padre con Giuseppe de Mita, abile scalatore - scrive Antonia De Mita - ma poco proficuo nella concretezza. Il partito Popolare di Ciriaco De Mita si esime da qualsiasi collaborazione con l’avvocato, oggi collaboratore di De Luca. Anche perché io con i collusi potenziali non voglio avere a che fare. E oggi chi lavora con De Luca e’ un potenziale colluso con la camorra campana. Giuseppe deve fare la sua strada e ora. Fuori “.