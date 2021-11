Cop26, Maraia: "Si punti su economia circolare e fonti rinnovabili" Il deputato 5 Stelle: "L'obiettivo è difendere le popolazioni povere"

Stamattina presso la Cop26 a Glasgow il primo appuntamento della giornata è stato l’incontro con la delegazione dei parlamentari francesi. Un proficuo confronto, a cui sono intervenuto chiedendo i motivi della forte opposizione in Francia nei confronti delle energie rinnovabili. Mi hanno risposto che lì ancora non c’è una regolamentazione chiara e, soprattutto per l’eolico, c’è la contrarietà delle comunità francesi. Questo spiega la loro propensione, nel processo della decarbonizzazione, verso il nucleare ed ad ottenere nuovi incentivi e finanziamenti per le nuove centrali. Noi siamo invece dell’avviso che si debba puntare fortemente sulla economia circolare e a rendere più competitive le energie da fonti rinnovabili, che al momento non sono ancora del tutto alternative a quelle da fonti fossili. Dobbiamo ripensare ai nostri stili di vita che tanto hanno nuociuto alla Terra e cercare di progettare un mondo migliore alla luce dello sviluppo sostenibile.

E’ nostro dovere promuovere una transizione sostenibile, i cui costi non ricadano esclusivamente sulle popolazioni in via di sviluppo, che sono quelle che hanno meno contribuito alle emissioni di gas clima-alteranti e che potrebbero pagare un prezzo altissimo in termini di disoccupazione o di un nuovo colonialismo energetico, come emerso nel secondo incontro della giornata avvenuto con la delegazione belga-paesi bassi. Bisogna diffondere le rinnovabili, ma evitando un nuovo colonialismo energetico; ci devono essere anche ricadute economiche notevoli nei territori, affinché ci sia possibilità di creare agricoltura, industria, nuovi stili di vita. L’obiettivo della transizione ecologica non è solo quello di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici ma anche quelli che sono gli effetti sulle migrazioni, tra cui i movimenti migratori sia all’interno di un paese, che a livello planetario, dove la sfida delle rinnovabili potrebbe essere uno strumento per consentire a molte persone di svilupparsi dal punto di vista economico e sviluppare le proprie economie nazionali anche nei propri paesi in via di sviluppo.