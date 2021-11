Pd, caos congresso, Petracca: "Giuste le verifiche ma va celebrato" Il consigliere regionale: "Entro fine anno avremo un segretario"

Caos Pd, mentre la commissione prende tempo per l’esame delle diecimila iscrizioni in Irpinia, cresce l'incertezza e la confusione. Il congresso provinciale, più volte rinviato, dovrebbe essere celebrato il 10 dicembre, ma il condizionale è d'obbligo. Sull'argomento è intervenuto il consigliere regionale dem Maurizio Petracca a margine dell'inaugurazione dell'ospedale di comunità a Bisaccia. “Sento parlare moltissimo di questa vicenda del tesseramento, non ne ho vissuti altri, ma ricordo a tutti che l’ultimo congresso, quello che elesse segretario Giuseppe Di Guglielmo, fece registrare un numero ben superiore alle 10.400 tessere di cui stiamo parlando oggi. Con questo sistema, quello dell’online, credo sia normale arrivare ad una situazione del genere. Io per primo ho chiesto a Roma di verificare la correttezza del tesseramento ma credo che entro una settimana-dieci giorni, credo si debba procedere con la celebrazione del congresso. È impensabile che oggi, quando ci sono centinaia di amministratori che hanno aderito al partito, oltre ai cittadini comuni, è inimmaginabile che non si celebri il congresso. Probabilmente rispetto alla data del 10 dicembre ci sarà qualche giorno di ritardo, ma entro la fine dell’anno avremo un segretario.