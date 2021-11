Avellino, randagismo cani e gatti: convocato consiglio comunale straordinario Su richiesta del consigliere Urciuoli convocata la seduta per il 15 novembre

Un problema che sta molto a cuore al consigliere del gruppo misto Luigi Urciuoli che giuà nelle ultime edute di consiglio comunale aveva sollevato la questione del randagismo di cani e catti in città chiedendo la convocazione urgente di un consiglio straordinario e monotematico. Un richiesta prontamente accolta dalla giunta di Gianluca festa. Convocato per il 15 novembre prossimo alle ore 9,30 il consiglio comunale per trattare il tema del randagismo e le azioni da mettere in campo in vista della stagione invernale.