Nasce Primavera Meridionale, l'associazione metapolitica di Morano "Non siamo un partito" chiarisce il fondatore. Domani la presentazione

Domani Sabato 13 Novembre alle ore 10 e 30 al "Circolo della stampa" in Corso Vittorio Emanuele 6 ad Avellino, verrà presentata l'associazione metapolitica “Primavera Meridionale” che si andrà strutturando capillarmente attraverso una puntuale costruzione territoriale, ed una parallela organizzazione centrale di elaborazione teorico-tematica.Tra i promotori dell’iniziativa: Massimo Bimonte, Sergio Barile, Paolo Ferraro, Michela Buonaspina, Eugenio Musto, Ettore de Conciliis, Pasquale Izzo, Angelo Retta, Luigi Iavarone ealtri; il fondatore Sabino Morano ha voluto con questo appello invitare le energie positive dell'area conservatrice ad iscriversi ed a partecipare in modo attivo: "La tessera a Primavera Meridionale è compatibile con qualunque altra tessera. Non siamo un partito né aspiriamo a diventare qualcosa di simile. Di partiti ce ne sono anche troppi!"