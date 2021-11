Provinciali, da Lioni appello dei progressisti al Pd: candidato unitario La riunione dei promotori "Per un’ innovativa compagine del Centro Sinistra alla Provincia"

Il giorno 11 novembre presso il Centro sociale di Lioni si è svolto un incontro tra amministratori che hanno aderito al documento presentato la settimana scorsa al “Circolo della Stampa” di Avellino “Per un innovativa compagine del CentroSinistra e un protagonismo dei territori alla Provincia di Avellino”. I promotori hanno espresso soddisfazione per le numerose adesioni al documento pervenute da amministratori ed esponenti di forze politiche, a partire dal “ Movimento 5 Stelle”, i quali ne hanno condiviso l’impostazione che invoca un pubblico dibattito trasparente sulle elezioni del Presidente e del Consiglio della nostra Provincia.

Gli amministratori hanno ribadito la necessità di scongiurare il trasformismo e l’indistinto consociativismo finalizzati solo all’acquisizione di posizioni di vantaggio per interessi specifici e particolari. In secondo luogo hanno sottolineato la necessità di pervenire alla formulazione di una proposta di governo della Provincia che si articoli in un programma di chiaro segno riformista e nella definizione delle liste per il Consiglio Provinciale e del candidato alla Presidenza che si collochino chiaramente nel campo largo del Centrosinistra. Gli interlocutori sono, quindi, tutti gli amministratori che a prescindere dalla loro specifica adesione organizzativa alle forze politiche di CentroSinistra, pensano e operano nelle loro comunità avendo a riferimento progetti e valori che sono riferibili a quell’area culturale e politica. Inoltre, in vista della ormai imminente scadenza elettorale, è necessario che tutte le forze politiche irpine chiariscano i loro obiettivi e le loro strategie. In particolare diventa necessario che i gruppi dirigenti delle forze del CentroSinistra dichiarino esplicitamente i loro intendimenti, i loro orientamenti e i loro progetti.

L’invito è rivolto innanzitutto al PD e al suo attuale Commissario Michele Bordo perché chiariscano il loro orientamento in merito. Gli amministratori locali riunitisi a Lioni invitano tutte le forze politiche che si riconoscono nel campo largo del CentroSinistra a cogliere l’opportunità della elezione del Presidente e del Consiglio provinciale per rilanciare, su basi programmatiche e nel quadro di ben chiare opzioni politiche, la sfida per lo sviluppo del nostro territorio. Confidando che gli interlocutori possano condividere questa impostazione è emersa chiara la volontà di proseguire nel percorso intrapreso preparandosi anche organizzativamente alle scadenze elettorali che interesseranno a breve l’Ente Provincia". Firmato "I promotori del documentoPer un’ innovativa compagine del CentroSinistra alla Provincia di Avellino"