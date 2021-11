Forza Italia, Tirelli nuovo coordinatore del Vallo Lauro Baianese La nomina del coordnatore provinciale De Angelis al termine della riunione

Il Coordinatore provinciale di Forza Italia Carmine De Angelis dopo una riunione col gruppo del Mandamento Baianese e Vallo di Lauro ha nominato oggi Nello Tirelli Coordinatore dell'area Vallo Lauro Baianese di Forza Italia.

"Sono onorato di ricoprire questo incarico, ringrazio il coordinatore De Angelis per la fiducia accordatami, questa carica vuole essere anche il simbolo di continuità storica di quel partito che per tanti anni mi ha visto al fianco di Pietro Foglia” - ha dichiarato Nello Tirelli - “sono pronto a impegnarmi e a rimettere insieme gli animi dei tanti militanti in questo territorio, perché i valori di Forza Italia siano un punto di riferimento”.