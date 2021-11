Provinciali, è il momento delle scelte. Appello al Pd Ciampi (M5S): "Il nostro orizzonte resta il centrosinistra allargato"

Manca poco alle elezioni provinciali ma le intese sul futuro candidato alla presidenza di Palazzo Caracciolo non decollano. Una decina di giorni alla presentazione delle candidature e si sprecano gli appelli al PD, forza di maggioranza in provincia di Avellino, con cui tutti cercano il dialogo per arrivare a una candidatura unitaria. A far stagnare il dibattito anche la nota vicenda del tesseramento “gonfiato” con il congresso dem fermo in attesa della verifica dei dati da Roma. Questa sarà comunque la settimana decisiva per la formazione delle liste. Quello che è certo per ora è che sul candidato di Italia Viva alla presidenza, il Pd non ha dato il via libera, stando a quanto è emerso dall’incontro che si è tenuto a Roma con Piero De Luca, vicecapogruppo dem alla Camera, insieme ai consiglieri regionali Maurizio Petracca (Pd) e Vincenzo Alaia (IV). Alla finestra resta il Movimento Cinque Stelle che, sulla linea del leader Giuseppe Conte, punta a costruire anche ad Avellino un percorso unitario come conferma il consigliere regionale Vincenzo Ciampi: “Siamo consapevoli che il M5S non ha i numeri in consiglio provinciale per avanzare candidature, ma il nostro orizzonte è il centrosinistra allargato – spiega l’esponente pentastellato – Tuttavia il dialogo risulta frenato dalle difficoltà interne al Pd. Ad Avellino ci sono almeno tre diversi partiti democratici e francamente è difficile individuare l’interlocutore con cui avviare un confronto politico e programmatico. Resto fiducioso che nei prossimi giorni possa esserci un incontro per gettare le basi di una nuova alleanza”.

Un'altra richiesta di confronto arriva dal gruppo di giovani amministratori di sinistra che hanno convocato un incontro aperto per domani, giovedi 18 dal titolo “Irpinia 2030: il tempo del coraggio”. A sottoscrivere l’appello Giovanni Cardillo, consigliere di Calitri, Francesco Iandolo, consigliere di Avellino, Alessandra Iannuzzi, Consigliera di Avellino e Claudio Petrozzelli, Consigliere di Cesinali. “Il tempo che ci separa da questa data è cruciale per assumere delle scelte coraggiose in grado di determinare quello che sarà il futuro del nostro territorio e non solo – affermano i promotori dell’incontro- In una delle province più vecchie d’Italia è il momento di costruire un ricambio di classe dirigente. Tutti parlano di centrosinistra allargato ma nei fatti non si sta facendo nulla per costruirlo – aggiunge Petrozzelli – Auspichiamo allora che all’incontro di giovedi possano emergere segnali più chiari”.