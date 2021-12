Noi di Centro, Aquino: "Mastella costruisce nuove leve" Il sindaco di Montefredane ha preso parte all'assemblea nazionale a Roma

"Oggi è nata a Roma Noi di Centro, una forza politica giovane, ma antica nei valori, che dirà la sua nella politica nazionale per alcuni anni ancora. Abbiamo radici profonde e lo sguardo rivolto al futuro. Siamo moderati, dalle idee e le proposte chiare, capaci di guidare comunità locali ma anche di assumere la rappresentanza di tutte le istruzioni del Paese. Vogliamo costruire una classe dirigente competente sia nel palazzo che tra la gente. Parliamo il linguaggio semplice della politica, quello incentrato intorno alla risoluzione dei problemi delle comunità, senza scadere nel populismo e nella demagogia. Siamo le nuove leve allevate da Clemente Mastella che con grande generosità lascia il testimone alla migliore gioventù democratico cristiana". Così in una nota Ciro Aquino, sindaco di Montefredane e coordinatore provinciale di Noi di Centro in provincia di Avellino, prendendo parte a Roma all'assemblea nazionale di Noi ci Centro.