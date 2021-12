Avellino, nodo commissioni: ultima chiamata oggi in aula Alle 16 la convocazione del consiglio comunale per risolvere l'annosa vicenda delle commissioni

Nuovo appuntamento in aula per il consiglio comunale di Avellino che si riunisce questo pomeriggio per affrontare, si spera una volta per tutte, il nodo delle commissioni consiliari, non ancora insediate a due anni dalle elezioni. Dopo il pressing e le richieste di commissariamento giunte dalle opposizioni del prefetto oggi alle 16, il presidente del Consiglio, Ugo Maggio ha convocato i consiglieri per definire i sette organismi permanenti previste per Statuto e dunque obbligatorie. Oltre alle commissioni saranno affrontate anche le interrogazioni