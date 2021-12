300 mln per le strade delle aree interne, c'è il decreto. Ma bisogna fare presto Il Fondo complementare al Pnrr assegna alla Campania 22,6 mln. In Irpinia la fetta più consistente

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che assegna i 300 milioni di euro previsti dal Fondo complementare al PNRR per la manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne. Il testo è stato firmato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale e con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Alle aree interne della Campania saranno destinati 22, 6 milioni circa di cui la fetta più consistente, circa 6,3 milioni ai comuni dell'Alta Irpinia, in particolare ai 25 comuni del Progetto Pilota. 6, 1 milioni al territorio del Tammaro Titerno, 5,2 milioni per il Cilento Interno e 5 milioni per le strade del allo di Diano.

A darne notizia il consigliere per la Strategia nazionale per le aree interne, Domenico Gambacorta. Il testo aveva già ottenuto il 28 settembre l'intesa in Conferenza Unificata e, con la pubblicazione in Gazzetta, ha completato il proprio iter.

Il decreto distribuisce le risorse comprese nel Fondo complementare dal 2021 al 2026. A usufruirne saranno le 72 aree già ricomprese nella SNAI, ma anche quelle che eventualmente dovessero essere ufficializzate entro il 31 dicembre 2021.

I tempi sono strettissimi. Il decreto prevede che i soggetti attuatori siano le Province. Dunque entro due settimane dalla pubblicazione il presidente della Provincia dovrà necessariamente convocare l'assemblea dei sindaci per individuare gli interventi prioritari sulla rete stradale regionale, provinciale e comunale. La programmazione dovrà essere definita entro il 31 dicembre 2021.

Un passaggio fondamentale, pena la perdita delle risorse, che dovrà essere compiuto dal presidente in carica, anche se, come è noto, il prossimo 18 dicembre gli enti Provincia andranno al voto per il rinnovo dei consigli e del presidente.

In Irpinia dovrà essere l'attuale presidente uscente, Domenico Biancrdi, a convocare i sindaci per dare attuazione al decreto e partire con la progettazione e le gare.

Un'occasione imperdibile per la provincia di Avellino che necessita da tempo di un intervento di messa in sicurezza delle strade.

"La nostra strategia di attenzione nei confronti delle aree interne inizia a dare i suoi frutti", è stato il commento del ministro Mara Carfagna. "Per oltre 13 milioni di italiani, una strada rappresenta spesso l’unico strumento per potersi avvalere di diritti essenziali come la sanità, l’istruzione, i trasporti. Noi vogliamo continuare a garantire loro questi diritti e per questo tra PNRR e Fondo complementare abbiamo previsto un miliardo e 125 milioni di investimenti non solo per le strade, ma anche per farmacie, servizi e infrastrutture sociali".