Elezioni provinciali Avellino, alta l'affluenza. Domani spoglio e proclamazione Ecco i dati relativi all'affluenza

Si è conclusa alle 20 la giornata di voto per il rinnovo del consiglio provinciale di Avellino. Ecco i dati relativi all’affluenza per l’elezione del Presidente e dei dodici componenti del Consiglio Provinciale.

Fascia A (comuni fino a 3.000 abitanti): su 836 hanno votato 770 aventi diritto, pari al 92,1%;

Fascia B (comuni oltre 3.000 e fino a 5.000 abitanti): su 312 hanno votato 305 aventi diritto, pari al 97,76%;

Fascia C (comuni oltre 5.000 e fino a 10.000 abitanti): su 130 hanno votato 128 aventi diritto, pari al 98,46%;

Fascia D (comuni oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti): su 102 hanno votato tutti gli aventi diritto (100%);

Fascia E (comuni oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti): su 33 hanno votato tutti gli aventi diritto (100%).

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno domani, domenica 19 dicembre, a partire dalle ore 8.00. Si comincia dalle schede relative al Presidente, poi sarà il turno di quelle relative al Consiglio. A metà mattinata dovrebbe essere già ufficiale il nome del presidente vincitore, che verrà contestualmente proclamato in carica dalla segretaria generale, Immacolata Di Saia, con una cerimonia. Per i consiglieri, una volta appurata l’assenza di eventuali cause di ineleggibilità, verranno proclamati nel corso della prima riunione di consiglio utile.