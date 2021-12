Regione, via libera all'ultimo lotto della Lioni - Grottaminarda Finanziato con 76 milioni l'intervento finale, si va verso il completamento dell'opera

Nella seduta di ieri del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) sono stati approvati finanziamenti per diversi interventi sulla viabilità, in modo particolare, in Regione Campania, tra gli altri, è stato finanziato il completamento del secondo ed ultimo lotto dell’intervento “Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”, per oltre 76 milioni di euro.Si tratta di un importante e atteso risultato della Giunta Regionale, che dopo oltre 10 anni di attesa, intercetta le risorse economiche per completare un progetto altamente strategico, del valore, ad oggi, di 445 milioni di euro.Nella stessa giornata di oggi, negli uffici della Regione Campania sono stati sottoscritti gli atti integrativi che consentono la definitiva ed organica ripresa dei primi tre stralci dell’opera e la partenza del quarto stralcio per un valore di 63 milioni che consentirà il completamento del primo lotto. I due atti, congiuntamente, porteranno ad una ripresa concreta dei lavori e garantiranno il completamento dell’opera.