Comune, si sfalda il gruppo dei petittiani. Gaeta: "Siamo stati abbandonati" Il capogruppo di "Ora Avellino" invoca un chiarimento: "Dall'immacolata nessun segnale"

Si sfalda il gruppo dei petittiani al Comune di Avellino. Per la seconda volta in aula oggi in consiglio si è notata l'assenza di tre consiglieri di maggioranza della lista che fa riferimento al consigliere regionale. Se c'è un effetto che l'accordo delle provinciali ha sortito immediatamente all'indomani del voto sull'assetto del capoluogo dunque è proprio questo: i consiglieri del gruppo Ora Avellino non rispondono più al loro leader, Livio Petitto.

A confermarlo è il capogruppo Gianluca Gaeta: “ Noi siamo rimasti fermi alla conferenza stampa dell'Immacolata, quella in cui, davanti a una platea di amministratori, ci fu comunicato che l'accordo romano per sostenere Buonopane era saltato, e si lasciava libertà di decidere secondo la propria coscienza. Poi forse ho perso qualche episodio di questo strano film, perché a dirla tutta, non so se c'è stato un passo indietro o un passo in avanti. In pratica siamo stati abbandonati”.

Nessun confronto con il consigliere Petitto da allora?

“Nessuno – conferma Gaeta – prima di quella conferenza stampa ci fu detto che il Comune sarebbe rimasto fuori da ogni accordo sulle provinciali, e per quanto mi riguarda così è stato. E' vero che in politica ognuno dice tutto e il contrario di tutto, ma bisogna avere rispetto dei consiglieri. Noi stiamo laddove ci hanno collocati i cittadini, e qualcuno dovrebbe spiegarci perché non dobbiamo più appoggiare l'amministrazione Festa”.

Come è noto, sulle elezioni provinciali irpine i vertici del Pd hanno imposto l’accordo unitario sul nome di Buonopane, la prova per misurare la fedeltà dell’area de Caro - Petitto alla ritrovata unità in vista del congresso di via Tagliamento. Buonopane ha vinto, ma i numeri al comune di Avellino non tornano. I voti dei consiglieri comunali riconducibili a Petitto e De Caro non si può dire siano stati determinanti per la vittoria del sindaco dem di Montella. A questo punto il gruppo Ora Avellino invoca un chiarimento. “Quello che è accaduto lo sappiamo. Ma vorremmo sapere cosa accadrà adesso. Dispiace questo silenzio – conclude il capogruppo – perché certi leader sono stati consiglieri comunali. Il nostro è un ruolo fondamentale, non si può essere chiamati alle armi sono quando ci sono delle scadenze. Avremmo voluto condividere certe scelte, ma così non è stato”.