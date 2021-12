Comune Avellino, ufficio anagrafe: si prenota sul sito per evitare la fila L'ente affida il servizio di gestione on line a Incifra per 4mila euro

L’epidemia covid continua con la quarta ondata e per il comune di Avellino è necessario razionalizzare l’afflusso degli utenti agli sportelli anagrafici in sicurezza. Considerato che l’Ente non dispone di un sistema di gestione degli appuntamenti per tutti gli sportelli anagrafici/stato civile nonché delle code, il Comune ha deciso di avvalersi, al costo di circa 4.000 euro, dell’ impresa Incifra che ha approntato un programma di gestione degli appuntamenti on line. Oggi la pubblicazione della determina dirigenziale per la fornitura del servizio. In pratica sarà possibile, dal sito internet, effettuare la prenotazione: il cittadino riceverà un’email con il proprio codice di chiamata. Il giorno dell’ appuntamento visualizzerà sul monitor il numero del ticket ed il relativo sportello in cui recarsi.