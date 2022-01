Avellino, Pd nella bufera. Vittoria: "A chi deve garantire Bordo?" Durissimo post di accusa contro il commissario per come ha gestito il caso delle iscrizioni tossiche

Avellino il tesseramento e un commissario “ senza volto “ . Questo l'incipit di un durissimo atto d'accusa che Franco Vittoria, componente della direzione nazionale del Pd, rivolge al commissario della federazione di Avellino, onorevole Bordo. Vittoria annuncia inoltre che il partito nazionale evince e appura che c’è stata una procedura che ha creato danni di immagine al partito e si riserva di intervenire nelle apposite sedi.

Questi i fatti secondo Vittoria.

"Dopo un po’ di tempo “ qualcuno “ si è accorto che 2657 transazioni ( tessere online ) sono state “ costruite “ anche con l’avallo di carte di credito con le stesse identità. Tali carte di credito risultano (dopo il lavoro compiuto il 15 dicembre dal pd nazionale) emesse dalla Soldo financial Services Ireland DAC , insomma una società che ha organizzato questo sistema di transazioni . Il PD nazionale con una lettera che invia al commissario Bordo - specifica che allo stesso tempo, colla fase di registrazione online vi è stato il costante utilizzo del medesimo dominio (……..) di titolarità di una associazione .

Il pd nazionale avverte il rischio di minare la regolarità e serenità del tesseramento, poiché tali eventi sono idonei a procurare nocumento all’immagine e alla credibilità del partito democratico di Avellino , nonché alla comunità politica del partito , pertanto - conclude il PD nazionale invita a procedere alla certificazione della platea degli iscritti depurato delle transazioni “tossiche” e di deliberare il congresso provinciale entro e non oltre il 31 gennaio. Queste sono le indicazioni del partito nazionale che evince e appura che c’è stata una procedura che ha creato danni di immagine al partito e si riserva di intervenire nelle apposite sedi .

Bisogna attendere qualche giorno fa 19 gennaio ( dal 15 dicembre) che il commissario Bordo annuncia con una missiva che “ abbiamo provveduto ad annullare le iscrizioni al PD “ ( è stata mai convocata la commissione di garanzia ?) - infine entro il 31 gennaio sarà pubblicato il nuovo regolamento congressuale per lo svolgimento dei congressi provinciali e di circolo ( c’era una data perentoria entro il 31 gennaio di celebrare il congresso da parte del PD nazionale) .

Questo è quello che è accaduto in questi due mesi di totale impoverimento del PD . Ma cosa si evince in questi ultimi atti .

1) Il PD nazionale ha scritto e evidenziato - a chi fanno riferimento le transazioni “ tossiche” , eppure nessun intervento del commissario è stato nel frattempo “ ascoltato “ , anzi , potrà capitare che i “ registi “ di questa operazione “ canaglia “ si trovino tesserati e altri storici militanti del PD no ..

Perché accade questo ?

Perché Bordo non ha evidenziato e stigmatizzato questa operazione “ canaglia “ ?

Perché Bordo non ha provveduto convocando la commissione di garanzia ad espellere chi si era “ macchiato “ di tali operazioni “ sinistre “?

Perché il congresso provinciale nonostante l’invito del nazionale non è stato celebrato entro il 31 gennaio ?

2) A chi deve garantire il commissario Bordo ?

Perché non convoca i segretari dei circoli ?

Perché la federazione di Avellino ha utilizzato una metodologia di tesseramento diverso dalla federazione di Benevento?

Benevento ha scelto il classico : circoli , territori ..

Avellino ? Solo online … PERCHÉ????

La cosa strana ? Chi doveva garantire imparzialità si è messo a giocare come qualsiasi giocatore , questo signore si chiama Bordo , parlamentare del partito democratico .

L’altra cosa strana ?

Perché Roma tiene ancora Bordo commissario ?

Visto che l’unico responsabile è lui che ha avallato questo sistema di tesseramento e visto che non ha profferito una sola parola su questo scempio di illegalità , anzi, il commissario tenta di far passare come un fatto normale che un’“ associazione” ha tentato di raggirare le regole ! Senza la denuncia ( derisa ) di alcuni di noi tutto diventava “ normalità “ , tutto , anche le società che hanno organizzato questa “ operazione canaglia “ .

Miserie umane .

Questo non può essere un partito serio , un partito che mortifica i militanti seri e apre le porte a chi con il partito non ha nulla a che fare …

Commissario Bordo hai controllato se tra i tesserati ci sono persone iscritte anche a fratelli d’Italia o altri partiti ?"



Questo non è il mio partito , il mio partito è fatto di militanti che hanno la passione per la politica , è fatto di uomini e donne che hanno sacrificato una vita per amare la politica .