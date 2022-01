Festa: "Mattarella orgoglio italiano. Buon lavoro presidente" Il sindaco di Avellino commenta la rielezione del Capo dello Stato

"Auguri e buon lavoro al Presidente Sergio Mattarella. Ancora una volta ha dimostrato un altissimo senso delle istituzioni e grande generosità nei confronti del Paese. Ora, occorrerà recuperare unità e lavorare per uscire definitivamente fuori dalla pandemia e rilanciare l’Italia.Siamo orgogliosi, e come me milioni di italiani, di averla ancora al Quirinale". Il messaggio di auguri del sindaco di Avellino, Gianluca Festa.