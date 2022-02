Sinistra Italiana, Ranieri Popoli coordinatore della Segreteria provinciale Affiancherà Roberto Montefusco

Lunedi 31 gennaio si è svolta l’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana per analizzare la situazione politica nazionale e provinciale.

Le modalità che hanno caratterizzato la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno consegnato uno stato preoccupante delle condizioni del nostro sistema politico e della credibilità delle stesse prerogative delle Istituzioni che richiede una profonda e incisiva iniziativa in tal senso.

Un bisogno questo che tocca da vicino la nostra stessa realtà provinciale rispetto alla quale, all’indomani dell’ elezione del Presidente Rizieri Buonopane, occorre iniziare a offrire delle chiare indicazioni a partire dal necessario confronto che le forze che ne hanno sostenuto la candidatura devono avviare in modo aperto e partecipato.

Sinistra Italiana è pronta per offrire il suo leale contributo investendo anche in un rilancio dell’iniziativa politica e del radicamento organizzativo.

In tale contesto è stato ritenuto opportuno incaricare di svolgere la funzione di Coordinatore della Segreteria provinciale il compagno Ranieri Popoli. il quale affiancherà nel suo lavoro politico dei prossimi mesi il Segretario della Federazione irpina di Sinistra Italiana Roberto Montefusco.