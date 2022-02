Pd Avellino, Petracca: "Pizza è il candidato senza se e senza ma" Le dichiarazioni del consigliere regionale dem in vista del congresso

Il Pd di Avellino si avvia per la terza volta a presentare i candidati a segretario provinciale e si riapre il dibattito sui nomi. Il termine ultimo è fissato alle 18 del 19 febbraio, anche per le liste collegate. Entro il 15 marzo, andrà individuata la data del congresso: dopo sei anni il pd irpino dovrà dotarsi di organismi dirigenti legittimati. Al momento non è ancora chiaro se il candidato segretario sarà uno, due o addirittura tre se non si arriva ad un accordo unitario tra le varie componenti.

Il primo a chiedere un terzo nome era stato Franco Vittoria, esponente della direzione nazionale del partito, ma la stessa area che fa capo a Petitto – De Caro non sembra orientata a rinunciare per ora alla candidatura di Gerardo Capodilupo.

Per Maurizio Petracca, consigliere regionale dem, non c'è discussione: “Il candidato è Nello Pizza, senza se e senza ma. Chi non è d'accordo farà un percorso diverso. Ma non credo ci saranno divisioni – aggiunge Petracca che insieme al fronte deluchiano (Santaniello, De Luca e D’Amelio) rappresenta il fronte maggioritario emerso dal tesseramento - C'è un accordo di massima che va in direzione dell'accordo unitario sulla candidatura di Nello Pizza. Ricordo che è l'avvocato è stato il candidato sindaco del Pd sostenuto da tutte le anime del partito. Dalle interlocuzioni avute con la segreteria nazionale nessuno ha mai messo in dubbio la candidatura di nello pizza – conclude Petracca - Poi qualora dovessero uscire ipotesi diverse ognuno farà la sua valutazione” .

La dichiarazione arriva a margine della presentazione del disciplinare di produzione della Nocciola d'Irpinia Igp” al carcere Borbonico, un obiettivo per cui Petracca si è speso fin dall'inizio in commissione Agricoltura.