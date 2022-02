De Mita ricoverato, arriva la telefonata di Mattarella : "Come sta Ciriaco? " Il racconto della figlia Antonia: "Telefonate da tutta Italia" Anche Di Maio

“Volevo ringraziare tutti tutti, siete tanti, di una dolcezza infinita, state alleviando le nostre preoccupazioni, siamo abituati ad un uomo che sorride rispetto alle avversità proprie e degli altri perché le affronta” Così Antonia De Mita in un post sulla sua pagina facebook in cui si firma “figlia di un gladiatore” per raccontare della battaglia che Ciriaco De Mita sta combattendo nel reparto di ortopedia dell'ospedale Moscati di Avellino dove è ricoverato da sabato scorso in seguito a una brutta caduta dalle scale, nella sua abitazione di Nusco, che gli ha causato la rottura del femore. L'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco del comune irpino è stato sottoposto come è noto a un intervento chirurgico, le sue condizioni sono in progressivo miglioramento. Ma nel frattempo sono arrivate telefonate da tutta Italia. Conoscenti ma anche persone che nei confronti di De Mita, pur non avendolo mai incontrato di persona, nutrono stima o simpatia.

E poi è arrivata la telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tra le più gradite. «Ieri sotto la pioggia, in una 500 Bianca arriva la chiamata del Presidente Mattarella. “Come sta Ciriaco?” - racconta Antonia - Un altro sollievo che si aggiunge ugualmente a quello di tutti i cittadini e amici che si stanno preoccupando per lui». E a seguire anche la telefonata del ministro degli Esteri. Luigi Di Maio che ha trovato il modo di sincerarsi delle condizioni dell'ex premier anche in queste ore di tensione per le minacce di guerra che arrivano dal confine tra Ucraina e Russia. «Gigi, ammetto ti guarderò in un altro modo – aggiunge Antonia che spiega - Lui vuole ringraziare tutti, mi ha chiesto di scrivermi i nomi. Vi racconto una chicca notevole. Ad un certo punto Ciriaco guarda mia sorella e fa: questo posto non mi piace. Fuggiamo. Inutile dirvi l’amore con cui gli stiamo accanto , giorno e notte , ringrazio le infermiere, gli amici , tutti quelli che hanno e stanno avendo un pensiero per lui”.

Anche il Governatore De Luca ha fatto gli auguri di pronta guarigione a Ciriaco De Mita. “Io ho ringraziato ma ho scritto che da te ha molto da imparare. .. mi guarda , ‘ ma sei perfida ‘ , e sorride. Si quando mi sento nel giusto molto” conclude.