Pd Avellino, eletti gli organismi provinciali: Nello Pizza è il nuovo segretario Vice segretari Di Guglielmo, Ciarcia e Guerriero

Partito Democratico Avellino, eletti gli organismi provinciali dall'assemblea provinciale riunitasi all'Hotel De la VIlle:

Segretario provinciale

NELLO PIZZA

Direzione provinciale

ENZA AMBROSONE

MICHELE VIGNOLA

ERMINIA RENNA

GIOVANNI MARIA CHIEFFO

DOMENICA LO MAZZO

NICOLA GIORDANO

PATRIZIA PONTILLO

LORENZO MANGANESE

SILVANA ACIERNO

GIUSEPPE SPAGNUOLO

PASQUALE PISANO

IDA GRELLA

FRANCESCO CAPUANO

GABRIELE SANTORO

DOMENICA GALLO

GIUSEPPE CARUSO

PAOLA ALBA

FRANCO IOVINO

GIUSEPPE CIASULLO

AGNESE VIETRI

CARMINE MUSANO

ANNA ROSAMILIA

STEFANO LA VERDE

ROSSETTA RINALDI

SALVATORE SEPE

ERMINIA CERUNDOLO

CESARE FIORENTINO

ROSA VERDE

SALVATORE DE ROGATIS

MARCO DE STEFANO

Ne sono componenti di diritto i parlamentari iscritti al Pd e residenti in provincia di Avellino, gli ex parlamentari iscritti al Pd e residenti in provincia di Avellino, i consiglieri regionali iscritti al Pd e residenti in provincia di Avellino, gli ex consiglieri regionali iscritti al Pd e residenti in provincia di Avellino, i membri della direzione nazionale residenti in provincia di Avellino, il Presidente della Provincia se iscritto al Partito Democratico, il Sindaco della città capoluogo se iscritto al Partito Democratico, il segretario provinciale dei Giovani Democratici, la coordinatrice della Conferenza Provinciale delle Donne Democratiche.

Vice segretari

GIUSEPPE DI GUGLIELMO

ADRIANA GUERRIERO

VITTORIO CIARCIA

Tesoriere

GIANNI ROMEO

Commissione provinciale di garanzia

GERARDO IANDOLO

ROSALIA IANDIORIO

DANIELA PELLECCHIA

MICHELE CARLUCCIO

TITTI MELE