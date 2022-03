Aquino: "Auguri a Pizza, convochi tavolo della coalizione" La nota del segretario provinciale di Noi di Centro

"Auguriamo un proficuo lavoro al neo eletto segretario provinciale del Partito democratico irpino, Nello Pizza. Siamo convinti che il neo segretario possa caratterizzarsi per una rinnovata capacità di dialogo e di autorevole guida della coalizione di centrosinistra. Certamente fin qui il Pd irpino ha dimostrato oggettivi limiti nella tenuta dei rapporti tra gli alleati anche per la pluralità di voci al proprio interno. Cogliamo l'occasione per chiedere a Nello Pizza di convocare un tavolo tra i partiti irpini che governano insieme in regione Campania, con l'obiettivo di avviare una nuova stagione politica caratterizzata da iniziative comuni in vista delle prossime elezioni amministrative". Lo dichiara il segretario provinciale di Noi di Centro Avellino, Ciro Aquino, commentando l'elezione del nuovo segretario provinciale del Partito democratico irpino.