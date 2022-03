"Finalmente, ora basta divisioni". Pd, comincia l'era Pizza E' lui il nuovo segretario eletto all'unanimità dopo 6 anni di lacerazioni nei dem

Comincia l'era di Nello Pizza nel Pd di Avellino. Il 55enne avvocato penalista è stato eletto segretario all'unanimità nel corso dell'assemblea provinciale riunitasi all'hotel De La Ville. Sul suo nome hanno confluito le varie anime dei dem dopo 6 anni di lacerazioni e divisioni.

“Finalmente. – il suo primo commento – Oggi abbiamo iniziato un percorso nuovo e spero non ci siano più divisioni, dopo anni a dir poco tortuosi. Ci aspettano sfide importanti per l'Irpinia su trasporti e infrastrutture La frammentazione della società è evidente, ci sono tante solitudini nella società civile, inutile richiamare solo l’identità storica, ci vuole un progetto, da costruire pagina dopo pagina con gesti coerenti e visioni comuni".

"Un progetto di partito - prosegue Pizza nella sua relazione - è il partito stesso, purtroppo per tanto tempo affetto da una prevalenza degli spazi di gestione rispetto a quelli della proposta. Martinazzoli avrebbe detto “liberiamo le intelligenze”, agendo sinceramente e rimanendo umanamente veri. Rimarranno le nostre speranze e i nostri sogni, e questo va fatto con una organizzazione efficace. Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare i circoli, anzi, ma purché siano veri, partecipati e non strutture personali. Dunque al lavoro, - conclude Pizza - per noi non c’è altro che tentar, il resto non ci riguarda”.

A Pizza, tra gli altri, gli auguri del vice Capogruppo alla Camera Piero De Luca. "Da oggi, ad Avellino, parte la ricostruzione del Partito Democratico. Una comunità che ritrova unità e coesione, mettendo al centro dell'agenda politica i cittadini ed il territorio. Nello Pizza è la persona giusta. Un dirigente capace, appassionato e competente che saprà dare nuovo slancio al partito, nell’esclusivo interesse di tutta la comunità”.