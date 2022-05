Avellino, nasce "Popolari Liberali e Riformisti" con Giuseppe Gargani Al Viva Hotel la Costituente del nuovo soggetto politico

Si è svolta al "Viva Hotel" di Avellino l'Assemblea Costituente dei "Popolari, Liberali e Riformisti", formazione politica ispirata dalla guida esperta dell'onorevole Giuseppe Gargani.

L'Assemblea, presieduta per l'occasione dall'avvocato Amerigo Festa, in ottica delle prossime fasi congressuali, ha varato quale componenti del coordinamento provinciale provvisorio lo stesso Amerigo Festa nelle vesti di presidente, Giuseppe Vecchione

coordinatore provinciale, Sergio De Piano responsabile cultura e rapporti istituzionali, Antonio Blasi responsabile comunicazione e rapporti con la stampa, Alfonsina Cornacchia responsabile per la città di Avellino e Luca Sellitto responsabile libere professioni.

Numerosi gli interventi dei relatori che hanno posto al centro del dibattito la necessità di trovare una sintesi tra tutte le forze politiche che si rifanno ai valori popolari, liberali e riformisti.

Presenti in sala anche il già Senatore del Partito Democratico Enzo De Luca, il Deputato di Coraggio Italia Cosimo Sibilia, il sindaco di Montoro e consigliere provinciale Girolamo Giaquinto, l'avvocato Generoso Benigni, il coordinatore provinciale di Azione Giovanni Bove e diversi amministratori locali accorsi dall'intera provincia.