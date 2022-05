Provincia, Noi di Centro: "Tavolo nel centrosinistra per recuperare credibilità" La segreteria provinciale: "sotterrare l'ascia di guerra nell'interesse della collettività"

Urge un tavolo di centrosinistra capace di recuperare il senso di coalizione smarrito da opachi giochi di potere. Il 2018 non ha insegnato nulla al centrosinistra, pertanto se non si vuole bissare il nefasto dato elettorale delle scorse elezioni politiche dobbiamo deporre l'ascia di guerra e lavorare nell'interesse della provincia di Avellino, superando le inutili battaglie giudiziarie. La politica o afferma un proprio primato dimostrando autorevolezza e responsabilità, o si abdica affidando le decisioni importanti alle aule di tribunale, mortificando classe dirigente ed elettori. Oggi abbiamo il compito di fermarci e di riflettere. Per quanto ci riguarda sabato 7 maggio alle ore 10:30 presso il Circolo della Stampa di Avellino illustreremo alcune idee per riportare l'Irpinia al centro della Campania".

Lo dichiara in una nota la segretaria provinciale di Avellino di Noi di Centro, commentando la nomina di Costantino Giordano a vice presidente della provincia di Avellino.