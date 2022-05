Elezioni Solofra, Sinistra Italiana: ultima chiamata per il Pd Dura critica del circolo locale

"In vista delle prossime elezioni comunali stiamo assistendo ad un chiaro tentativo di replicare logiche personalistiche e di condizionamento privatistico che hanno condannato negli ultimi anni la città di Solofra ai margini della politica regionale e all' arretramento economico -sociale."

Così in una nota il circolo locale di SI che chiama a raccolta i partiti del centro sinistra in vista dell'appuntamento elettorale del 12 giugno.

" La delicatissima fase post pandemica , con le imprevedibili incognite della crisi Ucraina impongono scelte coraggiose, di alto profilo e visione strategica. Occorre , in breve, ridare voce alla politica , riportare la discussione nei corpi intermedi, tra le forze sociali che pur in un clima asfittico hanno avanzato in questi anni proposte, elaborato progetti per il rilancio del distretto della concia. Sinistra Italiana, che è stata decisiva per il risultato delle provinciali, pur nel pasticcio dello scrutinio sub iudice, è pronta a sedersi al tavolo del centro sinistra , con pari dignità, purché si operi in netta discontinuità con i metodi del passato. Transizione ecologica, economia circolare, sanità territoriale, riqualificazione urbanistica i temi da mettere al centro del programma per il governo di Solofra. Si sgombri il campo da iniziative velleitarie , si respingano i tentativi di lobbies affaristiche, avallate da personaggi fuori campo con il sostegno di politicanti che hanno ridotto il centro sinistra a mercato delle vacche. Il campo progressista ha energie e figure anche giovani per ridare dignità ad un territorio devastato e Sinistra Italiana , in continuità con le battaglie di questi anni, non si tirerà indietro se con la parte migliore del PD , l'area socialista ed ecologista si porterà avanti una proposta chiara di rinnovamento e di alternativa democratica" conlude Il Circolo S. I. Montoro -Solofra