Solofra, quale futuro per l'Ospedale Landolfi. Stasera il confronto aperto Partecipa il consigliere regionale dem Maurizio Petracca

In sttesa del verdetto del Tribunale amministrativo sul ricorso presentato dal Comune per il pronto soccorso, si terrà questa sera a Solofra un dibattito sul futuro del presidio ospedaliero Landolfi. L'appuntamento promosso dall'associazione l'Occhio di Solofra è alle 18. Un incontro civile aperto alla cittadinanza a cui prenderà parte il consigliere regionale dem Maurizio Petracca. Sarà l'occasione per ripercorrere la storia recente dell'ospedale che ha rappresentato motivo di scontro amministrativo e politico, dopo la delibera regionale che ha soppresso il pronto soccorso.