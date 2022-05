Pietradefusi, ricusata lista "Nuovi Orizzonti": Andremo al Consiglio di Stato La nota del candidato sindaco Romaniello

Terremoto sulle elezioni comunali di Pietradefusi dopo che la seconda sottocommissione elettorale Circondariale di Ariano Irpino ha ricusato la lista civica “Nuovi Orizzonti per Pietradefusi”.

“La documentazione relativa alla presentazione della nostra lista - si legge nel verbale - rileva che le sottoscrizioni dei presentatori della lista sono state opposte su due fogli non materialmente collegati, neppure tramite timbri a congiunzione. Sebbene in calce agli stessi è stata apposta l’attestazione di autenticità delle firme - conclude il verbale – non emerge l’effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito all’identità dei candidati e alla conoscenza certa del simbolo di lista”

“Con consolidata fiducia nella giustizia - ha dichiarato il candidato alla carica di Sindaco, Giovanni Romaniello - abbiamo già dato mandato ai nostri legali per inoltrare ricorso di urgenza nelle forme e nei termini che la legge ci concede. La forma non può vincere sulla sostanza e per questo andremo fino al Consiglio di Stato, se necessario, per far valere le nostre legittime aspirazioni a vivere in un paese democratico”.