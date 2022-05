De Mita, il cordoglio della politica: "Ci lascia un grande della Repubblica" Il Premier Draghi: Governo in lutto. Salvini: una preghiera per Ciriaco

“La politica è un pensiero, è un ragionamento”. Diceva spesso nei suoi confronti pubblici Ciriaco De Mita ex premier italiano e leader della Dc italiana, che è morto oggi ad Avellino. La storia politica della seconda repubblica è la sua storia. Aveva 94 anni si è spento stanotte nella clinica di Villa dei Pini. Arrivano a raffica i messaggi di cordoglio dal mondo politico.

«Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Luigi Ciriaco De Mita. Presidente del Consiglio tra il 1988 e il 1989, più volte ministro, protagonista della vita parlamentare e politica italiana nella sinistra democristiana, fino all'ultimo è stato impegnato nelle istituzioni locali, come sindaco del comune di Nusco. Alla famiglia, le condoglianze di tutto il Governo». Lo comunica Palazzo Chigi.

«Ci ha lasciato un Grande della Repubblica. Una intelligenza unica, un leader carismatico, un maestro di politica per intere generazioni, giovane fino all'ultimo giorno. Oggi un enorme dolore per tutti noi che gli abbiamo voluto bene». Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta la notizia della morte di Ciriaco De Mita. «Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che ha investito come pochi altri sull'apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l'opposto. Tanti, intensi ricordi», scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, nel ricordare l'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita. E il vice presidente del gruppo di Fi alla Camera, Gianfranco Rotondi:«Non eravamo pronti, non siamo pronti. Non muore un patriarca defilato ma un protagonista attivo con un pensiero moderno. La mia vita è scorsa fino a oggi nel ragionare con lui, spesso in disaccordo. Oggi mi sento disorientato, da domani parleremo dello statista, del leader, e avremo da parlarne per tutto il resto della nostra vita. Ora è un momento di dolore assoluto che mi unisce alla signora Annamaria e ai suoi figlioli».



Scrive su twitter il commissario europeo Paolo Gentiloni: «Ricordo Ciriaco De Mita. Le qualità di un leader politico autentico. L'orgoglio delle radici nel suo territorio. La statura intellettuale. E una straordinaria curiosità per le opinioni e le storie diverse dalle proprie».

«Una preghiera per Ciriaco De Mita: al di là delle diverse opinioni, la sua passione per la politica e l'attenzione per la comunità meritano rispetto. Condoglianze alla sua famiglia», afferma il leader della Lega, Matteo Salvini. «Con Ciriaco De Mita scompare un grande protagonista della politica italiana. Spesso non ho condiviso le sue scelte e le sue idee, ma ho condiviso con lui anni al Parlamento europeo nel gruppo del Partito popolare europeo dove avevamo costruito un bel rapporto umano. Una preghiera. Riposa in pace», scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente del partito popolare europeo. «Una figura di grande rilievo nella storia della Democrazia cristiana e anche nella storia del Paese. Ha avuto la responsabilità della guida della Dc nella fase quasi finale della storia del partito, a partire dai primi anni 80, e ha tentato di guidare la Dc sulle vie del rinnovamento, riuscendo in parte, e dovendo sopportare lo scontro col tema reale delle alleanze che avevano assunto un valore rilevante, nel senso che non erano più alleanze con una forza esterna ma alleanza per immedesimazione. E qui si è chiusa l'esperienza della sua segreteria. Rimane comunque un capitolo importante della storia del Paese». Così l'ex ministro Dc Calogero Mannino, che aggiunge «Ricordo l'uomo molto intelligente, molto colto, dotato di capacità dialettiche notevolissime. Vorrei dire che nella storia della Dc il confronto con De Mita è stato non il rito ma il compito ineludibile di tutti i democratici cristiani, perché indubbiamente De Mita era un uomo che pensava, proponeva pensiero». «Di fronte alla morte - conclude Mannino - c'è soltanto da chinare il capo, da ricordarlo nella preghiera e per certi versi da avere nostalgia del lunghissimo tempo in cui il suo ruolo è stato un elemento di confronto per tutti».



«Addio al Presidente Ciriaco De Mita. Con lui ci lascia una storica figura della politica italiana. Riposi in pace!» Così sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Un pensiero commosso a Ciriaco #DeMita mancato nelle scorse ore. Un uomo per cui la politica è stata passione ed impegno, che ha servito il Paese con grandi responsabilità, fiero sostenitore del pensiero popolare come argine alle derive demagogiche. Ci stringiamo alla famiglia»: lo scrive su twitter Ettore Rosato di Italia viva.