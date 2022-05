Morte De Mita, De Luca ad Avellino: "Addio al politico coerente del Mezzogiorno" Il Cordoglio del Governatore della Campania a Villa dei Pini per l'ultimo saluto all'ex premier

"Scompare con Ciriaco De Mita uno dei massimi esponenti del cattolicesimo democratico del nostro Paese. È stato il politico che ha rappresentato con maggiore coerenza e tenacia le esigenze del Mezzogiorno d'Italia e della sua terra. Scompare uno dei rari esponenti politici che ha sempre tentato di legare l'azione politica a un percorso di lungo periodo. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia". Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

"Era una persona di famiglia. E' un grande dolore per l'Italia, per la Campania e soprattutto per l'Irpinia aver perso una fonte luminosa, il faro della politica irpina, che è stato sempre vicino a tutte le nostre realtà". Così il medico personale di Ciriaco De Mita, il cardiologo Giuseppe Rosato, ricorda l'ex segretario della Dc. "DE MITA è stato un grande democristiano - aggiunge Rosato -, ha avuto ruoli di responsabilità e ha dato non soltanto luce e ristoro alla popolazione ma soprattutto ha avuto grande considerazione politica nel mondo". "Ciò che più mi resta impresso di lui - conclude il dottor Rosato - è l'amore per la sua terra. Muore un grande democristiano, un grande politico".

"Ci siamo conosciuti alla Cattolica di Milano, nel 1949 in piena ricostruzione post bellica e Ciriaco si poteva dire che già fosse un leader, una personalità che emergeva tra gli studenti quando si parlava di politica ma anche di cultura in generale. Fin da allora si vedeva che aveva la passione per la politica e per gli studi politici. Nella nostra lunga militanza politica, siamo stati d'accordo tante volte ma altrettante abbiamo avuto contrasti e dissensi. Malgrado tutto la nostra amicizia non si è mai spazzata, mai interrotta sempre nel segno del rispetto reciproco. Scompare un personaggio di grande statura". Lo ha detto l'ex parlamentare della Dc e dell'Ulivo, Gerardo Bianco, ricordando Ciriaco DE MITA.

Ciriaco De Mita, scomparso oggi, " ha rappresentato una parte di storia personale e di storia italiana". Lo ha sottolineato il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella, per anni stretto collaboratore e portavoce del leader Dc di Nusco. "De Mita, ha sottolineato, è stato massima espressione dell' "orgoglio della cultura della civiltà contadina di arrivare alla gestione del potere nel nostro Paese non con una forma di arroganza, ma nel tentativo di cambiare le cose secondo quel tratto di umanità tipico della nostra gente". Ed "in parte fu anche un incompreso".

"Oggi, non possiamo che essere tristi per la perdita di un uomo che ha scritto gran parte della Storia del Mezzogiorno e d'Italia. Perdiamo un pezzo della nostra identità irpina.

Al di là della politica, dei posizionamenti, delle idee partitiche, a Ciriaco De Mita, va il nostro più sentito e commosso saluto". Così Enzo Alaia in un post su facebook.