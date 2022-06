Ariano, aumenti Tari e cimitero, l'opposizione attacca: "Indietro tutta" Tassa rifiuti più 12%, il gruppo di minoranza: "E' mancata la programmazione"

Si è tenuto il 31 maggio il Consiglio Comunale di Ariano. Due i provvedimenti sui quali è intervenuto in una nota stampa il gruppo di minoranza. La Rassa sui rifiuti e l'ampliamento del cimitero.

"La Tassa Rifiuti per il 2022 aumenterà, mediamente del 12% con picchi di oltre il 30%, a discapito di famiglie e imprese - si legge - , nonostante i maldestri tentativi dei nostri amministratori di far credere il contrario, anche attraverso i mezzi di stampa. L’aumento è conseguenza della mancanza di programmazione e di investimenti seri in materia di raccolta differenziata, il cui incremento sarebbe il solo mezzo per ridurre l’importo della tassa, ma che invece dall’insediamento della Giunta Franza sta subendo un decremento rispetto agli ottimi risultati del passato. Nebulosa la sperimentazione avviata in qualche contrada, fonte di sperequazioni fiscali e spese non ancora note, e della quale è per il momento difficile perfino individuare gli obiettivi e i vantaggi".

"Sull’ampliamento del Cimitero, a dispetto della grave emergenza loculi che imporrebbe di far presto, prevalgono i preconcetti - continua la minoranza - si vogliono mandare a monte, solo perché risalenti alla scorsa amministrazione, gli accordi già in essere e che avevano comunque risolto il problema, ma non c’è nessuna idea alternativa e regna la confusione più assoluta, perfino su come fare per sciogliersi dal contratto e su che tipo di delibera adottare. Insomma anche su questi due argomenti come su tanti altri si stanno facendo passi da gigante: ma purtroppo all’indietro!" conclude la nota de la minoranza.