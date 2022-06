Amministrative 2022, Baiano: riconfermato Enrico Montanaro Sono 1.854 i voti a favore del sindaco uscente a fronte dei 1.221 dello sfidante Litto

Enrico Montanaro si aggiudica nuovamente la fascia tricolore. Il sindaco uscente della lista “Baiano Civica”, con 1.854 voti, pari al 60,2% dei votanti, conquista il terzo mandato consecutivo. Per lo sfidante Emanuele Litto, appartenente alla lista civica “Noi per Baiano”, i voti a favore sono solo 1.221. Per il raggiungimento di questa vittoria, inoltre, è stata fondamentale la norma che consente la candidatura per la terza volta consecutiva nei comuni fino a 5mila abitanti. Dunque, la guida del paese viene posta, ancora una volta, nelle mani della persistenza: è dal 2012 che la maggioranza uscente si aggiudica le poltrone del consiglio comunale ottenendo, in termini di tempo, l'esclusiva nella storia della cittadina irpina.