Amministrative 2022, Atripalda: Paolo Spagnuolo di nuovo sindaco Nulla da fare per l'uscente Giuseppe Spagnuolo e per Annunziata Battista

Paolo Spagnuolo torna a sedere sulla poltrona di sindaco di Atripalda. L'ex sindaco, sconfitto nel 2017 da Giuseppe Spagnuolo, ha avuto la meglio nella corsa a tre per la conquista di Palazzo di città. Con l'appoggio dell'ex vicesindaco Luigi Tuccia, il sostegno del deputato Pd Umberto Del Basso De Caro e dal consigliere Livio Petitto, il successo è stato ottenuto con l'approvazione di oltre il 50% dei votanti. Per il sindaco uscente, non è stata sufficiente la fiducia del 40%. L'ultimo gradino del podio, invece, viene occupato da Annunziata Battista della lista “Atripalda bene comune”.

“Dovevo riprendere il lavoro interrotto nel 2017. Dobbiamo far rinascere questa città che ha perso la coesione sociale e l'attenzione per la cultura. Abbiamo creato una bella squadra per il raggiungimento di questi obiettivi, evitando ogni compromesso con i partiti – dichiara il neo sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo -. Il futuro sono i giovani e la mossa vincente è stata quella di avvicinare nuove leve, il quale ha contribuito a far percepire il senso di genuinità della nostra lista. C'è da lavorare su più fronti, tra cui: la pianta organica, un cartellone di eventi per la valorizzazione culturale e a favore delle attività commerciali. Anche il parco del Fenestrelle è un progetto molto ambizioso che ci darà grandi soddisfazioni. Nel nostro programma c'è il riferimento alla mobilità sostenibile e i giovani hanno bisogno di una città green”.

In seguito, i complimenti del consigliere regionale Livio Petitto: “Vorrei fare le congratulazioni a Musto, neo sindaco di Pietradefusi, a Santoli per il comune di Santo Stefano del Sole e Pescatore per il comune di Fontanarosa. Atripalda ha conquistato una bella vittoria e politicamente si potrà rivendicare ciò che è stato negato nella regione Campania”.