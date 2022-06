Amministrative 2022, Gesualdo: Forgione il nuovo sindaco Pochi voti di differenza con lo sfidante Flammia

Eletto il sindaco di Gesualdo, Domenico Forgione della lista “La Vela”, che ha vinto con 1.223 voti con il 50,7 per cento di preferenze per la sua compagine contro i 1.189 voti per Rocchino Flammia candidato sindaco della lista "Insieme per Gesualdo".