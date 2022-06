"Montanaro, Palmieri,Moretti, Minichiello, Lanza, Santoli: vittoria tra la gente Comunali Irpinia. Gli auguri di Enzo Alaia

"Nessuna vittoria è paragonabile a quella che si ottiene sul campo, tra la gente. Niente è più gratificante di accompagnare i veri amici nei propri percorsi, che così diventano anche i miei, e di tutta quell'area moderata di cui mi onoro di fare parte, dove la prima regola è porre al centro il cittadino.

Il contatto quotidiano con la gente, la lealtà, l'onestà e la competenza sono doti rare, e per questo è per me un privilegio poter condividere con i miei amici queste vittorie: perché sono meritate, pulite, vere.

Rivolgo, quindi, i miei più sinceri ed affettuosi auguri ai Sindaci di Baiano, Enrico Montanaro, di Montemarano, Beniamino Palmieri, di Solofra, Nicola Moretti, di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, di Flumeri, Angelo Lanza e di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli; inoltre, rivolgo gli auguri, altrettanto affettuosi a tutti gli amici consiglieri eletti anche nelle comunità di Grottaminarda, Gesualdo, Atripalda, Sirignano e Fontanarosa.

Da oggi la provincia di Avellino ha molti capacissimi amministratori su cui contare ed un sempre più ampio e valido gruppo di moderati che sapranno costruire la storia di questo territorio.

Grazie a tutti voi neo eletti per l'impegno e la passione: le vostre comunità hanno saputo riconoscerlo ed apprezzarlo.". Così il presidente della commissione Sanità regione Campania Enzo Alaia.