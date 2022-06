Atripalda, la rivincita di Paolo Spagnuolo. Ecco il nuovo consiglio comunale Cambiano i ruoli ma tra i banchi del Palazzo Civico no si registrano molte novità

Ad Atripalda dopo cinque anni Paolo Spagnuolo torna a sedere sulla poltrona di primo cittadino mentre l'uscente Giuseppe passa all'opposizione, cambiano i ruoli ma nella sostanza la composizione del consiglio comunale non si presenta molto diversa dal passato, fatta eccezione per qualche new entry.

La lista Attiva Atripalda con il 51,56% (3.197) dei voti esprime dunque il sindaco e undici seggi.

La lista guidata dall'uscente Giuseppe Spagnuolo, Atripalda Futura, guadagna 4 seggi all'opposizione con il 38,31% dei voti (2375).

ABC ATRIPALDA BENE COMUNE con Nunzia Battista ottiene il 10,13% dei voti (628) e conquista un seggio tra i banchi della minoranza.

Gli undici eletti con il sindaco Paolo Spagnuolo per “Attiva Atripalda” sono Gianna Parziale, Mimmo Landi, Franco Mazzariello, Lello Labate, Fabiola Scioscia, Antonio Guancia, Andrea Montuori, Lello Barbarisi, Giusy Pizzano, Maria Fasano e Carmela Trasente.

Quattro i consiglieri all’opposizione per “Atripalda Futura”: oltre al sindaco uscente Giuseppe Spagnuolo ci sono Anna Nazzaro, Nancy Palladino e Mirko Musto.

Infine la candidata a sindaco Nunzia Battista per la lista “Abc –Atripalda Bene comune”.

Il neo sindaco, attualmente anche amministratore della Acs ad Avellino, la società partecipata del Comune che si occupa della gestione della sosta, milita nel Partito Democratico da tempo ma fa riferimento al gruppo di Livio Petitto. La sua vittoria è stata convintamente sostenuta dal sindaco di Avellino Gianluca Festa oltre che dai Verdi.