Comunali, il presidente Buonopane augura buon lavoro ai neo sindaci "Da parte nostra sempre il massimo supporto"

“Voglio esprimere le mie felicitazioni a tutti i sindaci neoeletti e rieletti in questa tornata per le Amministrative. Sono certo che non mancheranno occasioni di collaborazione con la Provincia. Da parte nostra ci sarà sempre il massimo supporto. Sindaci, consiglieri e assessori comunali sono quotidianamente in trincea. Sono il punto di riferimento principale dei cittadini che, giustamente, individuano nell’amministratore comunale il rappresentante istituzionale più vicino”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. “Auguri di buon lavoro a tutti gli eletti, sindaci e consiglieri comunali, che si avviano a percorrere un tragitto impegnativo, irto di ostacoli, di grande responsabilità, ma allo stesso tempo affascinante e appagante, che consente di maturare preziose esperienze e di

migliorarsi”, conclude il presidente Buonopane.