Solofra, ecco gli eletti. Il primo giorno di Moretti: sarò il sindaco di tutti Il primo cittadino di Solofra Nicola Moretti si insedia a Palazzo Orsini

Primo giorno da sindaco anche per Nicola Moretti. Solofra volta pagina, dopo dieci anni di amministrazione-Vignola, sonoramente bocciata dagli elettori. La candidata a sindaco facente capo al primo cittadino uscente, infatti, ha incassato solo il 29,79% dei voti. In consiglio comunale, con lei, siederà comunque anche lo stesso Michele Vignola.

"Proclamazione degli eletti al consiglio comunale presso il seggio numero 1 della Scuola Elementare di Casa Papa.

I cittadini accolgono la nuova amministrazione della Città di Solofra per dare tutti insieme il via a questo nuovo quinquennio politico nel segno della coesione.

Il Sindaco Nicola Moretti: " Ringrazio i tanti amici qui presenti e ai tanti Solofrani che hanno dato fiducia a questa lista e a me.

Siamo usciti da una pandemia, forse in questa campagna elettorale non abbiamo pensato a loro, il primo pensiero lo dedico alla memoria di quanti, in piena pandemia, purtroppo, ci hanno lasciato." Ieri la consegna delle chiavi del municipio di Palazzo Orsini (Casa Comunale) al Sindaco Nicola Moretti:

" Questa è la stanza del Popolo di Solofra non di una persona, qui rappresenteremo la città. Io sarò il Sindaco della Città di Solofra, il Sindaco di tutti"

Vittoria sul filo di lana per Moretti contro Antonello D’Urso. La lista “Per la nostra Solofra” si è imposta con il 35,65% dei voti, contro il 34,56% di “Solofra Libera”.

Con D’Urso, nel civico consesso vanno Cristiano Lettieri e Antonio Marchesano.

Moretti porta con sé Gaetano De Maio, Felice Maffei, Gaetano Buonanno, Gerardo De Stefano, Aurelio Petrone, Vincenzo Penna, Gabriele Pisano, Gelsomina Martucci, Margiangela Vietri, Orsola De Stefano e Loredana Attianese.