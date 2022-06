Avellino, quale futuro? Intervista pubblica al sindaco Festa Appuntamento all'Hotel de la Ville giovedi 16 giugno alle 20

Domani giovedi 16 giugno all'Hotel de La Ville di Avellino, a partire dalle ore 20,00, il Rotary Club ha promosso un incontro con il primo cittadino del capoluogo, Gianluca Festa.

Il tema è "Avellino: quale futuro?". Sarà l'occasione per ripercorrere le vicende istituzionali che hanno segnato gli ultimi anni in città ma soprattutto per parlare di come dovrà cambiare il volto della di Avellino alla luce del Pnrr e dei grandi progetti che interessano la Campania e il Mezzogiorno.

Ad introdurre i lavori il presidente del Rotary Club Gabriele Acocella, modera il dibattito il direttore di Ottochannel Pierluigi Melillo.