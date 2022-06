Avellino, Vecchia nuovo segretario della Lega: Ripartiamo dai territori - video Il sindaco di Cassano con il nuovo comitato rilancia il partito in Irpinia

Salvatore Vecchia è il nuovo segretario provinciale della Lega. Ieri la presentazione insieme al segretario regionale Valentino Grant. Definito anche il nuovo comitato provinciale che sarà costituito da Maria Elena Iaverone, Gino Cusano, Fausto Acocella, Antonio Cassese, Marica Grande e Amabile Caporaso.

“E' il momento di ripartire, e lo facciamo dai territori – ha dichiarato il sindaco di Cassano - . E' finito il tempo dei senatori ora guardiamo avanti. Ci attende un percorso di grande impegno organizzativo ma siamo fiduciosi alla luce del risultato delle elezioni amministrative. In Irpinia è necessario creare un'alternativa al Pd a trazione deluchiana che finora sembrava inarrestabile. A Solofra – spiega Vecchia – il neo sindaco Moretti ha vinto anche grazie all’apporto strepitoso di Orsola De Stefano, prima tra gli eletti, esponente della Lega”.

Il nuovo corso della lega riparte dalla filiera istituzionale. Come ha spiegato Grant durante la conferenza stampa di presentazione, “Le diramazioni provinciali del Carroccio non sono sole ma sono legate a doppio filo e supportate in ogni aspetto dal partito”. “Nel nostro dna c'è la concretezza, la volontà di risolvere i problemi – continua Vecchia - Come sappiamo c’è un problema, per il centrodestra, di riproporre qui sul piano amministrativo le performance ottenute sul piano politico. Questo dipende anche dal fatto che il consenso è trainato dai leader, la sfida che noi lanciamo al territorio è quella di riuscire a coagulare un consenso non legato ai treni nazionali, ma alla risoluzione dei problemi del territorio. Dobbiamo denunciare non solo i disservizi, ma dobbiamo incidere nel dibattito e risolverli, proprio laddove il Pd si intesta la gestione dei vari livelli amministrativi con una proposta a tutti gli effetti poco risolutiva. Penso alle grandi incompiute, come la Lioni-Grottaminarda, che ha bisogno di un intervento significativo. Partiremo da lì chiedendo un intervento al ministro dello Sviluppo economico Giorgetti per fornire risposte concrete al territorio. Allo stesso modo prenderemo impegni per l’alta velocità”.