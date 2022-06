Osservatorio Agro Green, la Regione sarà rappresentata da Petracca (Pd) Stamane la nomina su indicazione della Commissione Agricoltura

Su indicazione della Commissione Agricoltura della Regione Campania, il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Petracca, è stato nominato questa mattina componente, in rappresentanza della maggioranza consiliare, dell'Osservatorio Agro Green, organismo che nasce per la promozione e la valorizzazione della green economy, ma anche per la definizione di strategie utili per favorire l'implementazione di start up innovative e imprese giovanili nell'agroalimentare, in agricoltura e nel turismo.

"Una bella sfida per un impegno stimolante e di grande prospettiva" ha commentato il consigliere dem sulla sua pagina social.