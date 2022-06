Avellino, i consiglieri Santoro e Picariello incontrano i cittadini Assemblea pubblica sabato 18 al Circolo della Stampa

Amalio Santoro e Ferdinando Picariello in una assemblea pubblica sul futuro di Avellino. L’appuntamento è per sabato, 18 giugno, alle 10 presso il Circolo della Stampa. I consiglieri comunali espressione delle liste ‘Si può’ e Movimento Cinque Stelle, incontreranno cittadini, associazioni e partiti per un confronto politico sullo stato della città capoluogo e sulle sue prospettive per il futuro.