Dadone ad Ariano: "Aiutiamo i giovani, più esempi positivi e meno baby gang" Il MInistro ha inaugurato un'aula intitolata a Giancarlo Siani

Una giornata in Irpinia all'insegna della legalità. In mattinata è arrivata ad Ariano, accompagnata dal Sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, il ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone per inaugurare l'aula di Palazzo degli Uffici intitolata alla memoria del giornalista Giancarlo Siani. Ad accoglierli il Prefetto di Avellino Paola Spena e il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza. Presenti numerose autorità civili, rappresentanti di associazioni. Al taglio del nastro anche il Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, Mons. Sergio Melillo.

“Per i giovani servono narrazioni positive non solo mettere in risalto fenomeni delinquenziali come le baby gang - ha dichiarato la Dadone - E' necessario fartlo soprattutto in territori come questo, le aree interne, che sono sempre più a rischio spopolamento. Tanti fondi arriveranno attraverso il PNRR e il Next Generation EU per rivitalizzare questi borghi, ma bisogna rilanciare anche i temi della cultura e promuovere esempi di ragazzi come loro che ce l'hanno fatta”.

In queste ultime settimane la Campania è stata spesso alla ribalta per episodi di violenza giovanile. “Non mi piace chiamarle baby gang - ha aggiunto il MInistro - è un fenomeno che come Governo contrastiamo duramente ma servono modelli virtuosi, servono iniziative che coinvolgano i ragazzi in senso positivo e li entusiasmino”.