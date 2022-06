Assunzioni al Comune di Avellino, Santoro: "Magari... la norma dice ben altro" L'opposizione critica con Festa: "Operazione clientelare"

Assunzioni al Comune di Avellino, è già campagna elettorale. L'opposizione critica la giunta Festa dopo l'approvazione del bilancio di previsione che contiene 82 nuovi innesti nella pianta organica di Palazzo di Città.

Dino Preziosi si chiede come pagheranno gli stipendi se non c’è avanzo d’amministrazione. Le stesse perplessità le avanzano Ferdinando Picariello e Amalio Santoro.

“La norma nazionale – spiega l'esponente di Si Può - in cambio di aiuti, prevede importanti restrizioni proprio all’interne delle assunzioni; anche per quanto riguarda il numero dei dirigenti. Bisogna chiarire questa contraddizione e poi, in seguito, abbandonarci ai consueti e inutili annunci in pompa magna. Abbiamo perso anche la possibilità di utilizzare il personale precario grazie ai fondi del PNRR. Questa amministrazione si conferma ripiegata su sé stessa.

“Io ricordo – aggiunge Picariello - che, ai tempi in cui facevo parte della Giunta Ciampi, avemmo non pochi problemi a stabilizzare otto precari. Il sindaco continua a buttare fumo negli occhi ai cittadini per non ammettere che Avellino è in predissesto, anzi, a mio avviso, in dissesto”.